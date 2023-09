Life

Ο πάπας Φραγκίσκος καταδικάζει το Body Shaming

H αποκάλυψη του Ποντίφικα για το πως είχε και ο ίδιος υποπέσει σε αυτήν την πρακτική ως νέος. Τι είπε για την πλαστική χειρουργική.

Ο πάπας Φραγκίσκος αποδοκίμασε σήμερα την κουλτούρα χλευασμού του σωματότυπου, η οποία παρατηρείται συχνά ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, με τον ποντίφικα να ομολογεί ότι και ο ίδιος όταν ήταν μικρό αγόρι στην Αργεντινή είχε υποπέσει σε αυτή την πρακτική.

Ο Φραγκίσκος είχε συζήτηση μέσω διαδικτύου με φοιτητές πανεπιστημίου στην Ασία. Σε αυτή, μια γυναίκα από την Ινδία του είπε πώς όταν ήταν έφηβη ένιωθε ντροπή και υποδεέστερη από τους συμμαθητές της λόγω του σωματικού της βάρους και του σχήματος του σώματος, και βίωνε εκφοβισμό.

«Ανεξάρτητα από το αν είναι κανείς χοντρός, αδύνατος, κοντός, ψηλός, το σημαντικό είναι να ζείτε σε αρμονία, σε αρμονία με τη ψυχή σας… κάθε άντρας, κάθε γυναίκα έχει τη δική του ομορφιά και πρέπει πραγματικά να μάθουμε πώς να την αναγνωρίζουμε», είπε ο ποντίφικας, απαντώντας στην γυναίκα.

Η γυναίκα μίλησε επίσης και για τις πιέσεις που ασκούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο πάπας αφηγήθηκε μια προσωπική του ιστορία.

«Θυμάμαι έναν φίλο μου που ήταν λίγο χοντρός και τον κοροϊδεύαμε, τολμώ να πω ότι τον εκφοβίζαμε, κάποτε τον σπρώξαμε και έπεσε κάτω», είπε ο Φραγκίσκος. «Όταν γύρισα σπίτι, ο πατέρας μου το έμαθε αυτό και με πήγε στο σπίτι αυτού του συμμαθητή μου για να ζητήσω συγγνώμη».

Ο 86χρονος προκαθήμενος της ρωμαικαθολικής εκκλησίας είπε ότι ξανασυνδέθηκε με τον φίλο του χρόνια μετά και έμαθε ότι εκείνος είχε γίνει Ευαγγελικός πάστορας. Ο άνδρας αυτός πέθανε πρόσφατα.

Στη συζήτησή του με τους φοιτητές ο Φραγκίσκος αναφέρθηκε και στην πλαστική χειρουργική. «Η πλαστική χειρουργική δεν εξυπηρετεί τίποτε γιατί η ομορφιά που δίνει θα εξασθενίσει εν τέλει», είπε, παραθέτοντας μια γνωστή φράση της Ιταλίδας ηθοποιού Άννα Μανιάνι που είχε πει: «Παρακαλώ μην κάνετε ρετούς στις ρυτίδες μου. Μου πήρε τόσο καιρό για να τις κερδίσω».

