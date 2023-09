Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα

Κοινωνία

Απρόσμενη τροπή πήρε το σήμα των αστυνομικών σε όχημα για έλεγχο λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους της Αττικής, η οποία ξεκίνησε από το Κορωπί και ολοκληρώθηκε στη Γλυφάδα!

Όλα ξεκίνησαν ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε ένα όχημα προκειμένου να το ελέγξουν. Ωστόσο ο οδηγός, αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Η ομάδα της ΔΙΑΣ κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το όχημα στη συμβολή των οδών Ναυσικάς και Αγίου Ιωάννου στη Γλυφάδα και συνέλαβε τα δυο άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Νωρίτερα, κατά την καταδίωξη, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα που ήταν σταθμευμένα επί της Λαζαράκη.

