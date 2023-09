Κοινωνία

Αργυρούπολη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής αλλοδαπού - Μία σύλληψη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Τι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές.

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής υπόθεση αρπαγής αλλοδαπού

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ομοεθνών του, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης για αρπαγή

Κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ και διάφορα έγγραφα

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 16 Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχή της Αργυρούπολης Αττικής.

Για την υπόθεση κατηγορούνται 3 ομοεθνείς του, για αρπαγή και σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ σε βάρος τους εκδόθηκαν και σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι με τους οποίους το θύμα διατηρούσε φιλική σχέση, από αρχές του τρέχοντος μήνα απαίτησαν την καταβολή του ποσού των 300.000 λιρών Τουρκίας (περίπου 8.000 ευρώ), το οποίο τους όφειλε φιλικό του πρόσωπο λόγω πώλησης αυτοκινήτου. Παράλληλα, τον απείλησαν ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής του οφειλόμενου χρηματικού ποσού θα του προξενούσαν βαριές σωματικές βλάβες και στη συνέχεια προέβησαν στην αρπαγή του.

Το θύμα ωστόσο κατά τη διαδρομή κατάφερε να διαφύγει και μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής εντοπίστηκε την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, το μεσημέρι στην περιοχή του Παγκρατίου.

Ακολούθησαν επισταμένες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής στο πλαίσιο των οποίων χθες, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, το μεσημέρι σε περιοχή της Κερατέας, εντοπίστηκε ένας από τους δράστες να επιβαίνει στο όχημα με το οποίο διαπράχθηκε η αρπαγή και συνελήφθη.

Σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε και σε έρευνα στο ανωτέρω όχημα, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αρπαγής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων, καθώς και έγγραφα του αναζητούμενου, ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

