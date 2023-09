Πολιτισμός

Πάνος Μποτίνης: Πέθανε ο θεατρικός πατέρας του Σπύρου Μπιμπίλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Πάνος Μποτίνης. Το συγκινητικό "αντίο" του Σπύρου Μπιμπίλα.

-

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός Πάνος Μποτίνης βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών δημοσίευσε δύο εικόνες του αείμνηστου συναδέλφου του τις οποίες και συνόδευσε από το ακόλουθο κείμενο. «Έφυγε ένας αγαπημένος συνάδελφος, ο Πάνος Μποτίνης. Συνεπής και αθόρυβος ηθοποιός με χρυσή καρδιά, με πάμπολλες εμφανίσεις στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο».

«Έπαιξε πριν 40 χρόνια τον πατέρα μου στο θρυλικό θεατρικό έργο «Έχω στόχο κύριε πρόεδρε» του Γιώργου Χαραλαμπίδη κι από τότε, όποτε συναντιόμαστε, με αποκαλούσε γιο του!!! Καλό ταξίδι κι αντίο αγαπημένε μπαμπά, Πάνο» καταλήγει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτηση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία