EUMED-9: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μακρόν στην Μάλτα

Στην Μάλτα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Σύνοδο Κορυφής EUMED-9.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Μάλτα, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής EUMED-9.

Πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει δείπνο εργασίας.