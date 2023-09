Οικονομία

Ασφαλιστικές εισφορές: Πότε θα μειωθούν και πόσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δήλωση του υπουργού Εργασίας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

-

Σε διευκρινιστική δήλωση για τις ασφαλιστικές εισφορές προέβη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Την περασμένη τετραετία μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που είχε σημαντική συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης κατά σχεδόν 300.000 άτομα και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας από 16,9% τον Ιούλιο του 2019 σε 10,8% τον Ιούλιο του 2023. Στο πρόγραμμα της Ν.Δ. προβλέπεται μείωση μιας επιπλέον ποσοστιαίας μονάδας, κάτι που θα συνδράμει στην επιπλέον αύξηση της απασχόλησης αλλά και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, καθώς οι μειώσεις αφορούν τόσο στις εργοδοτικές όσο και στις εργατικές εισφορές. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει αυτό να γίνει σε δύο δόσεις κατά 0,50% το 2025 και κατά 0,50% το 2027, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος δεν επιτρέπει μείωση από το 2024 ένεκα και των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των φυσικών καταστροφών».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας