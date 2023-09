Life

Tupac: Σύλληψη για τη δολοφονία του ράπερ μετά από 27 χρόνια

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία ενός από τους μεγαλύτερους ράπερ στην ιστορία.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας συνέλαβε έναν ύποπτο για τη δολοφονία, πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, του ράπερ Τούπακ Σακούρ, μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Ο Ντουέιν «Κέφι Ντι» Ντέιβις συνελήφθη νωρίτερα σήμερα το πρωί. Οι ακριβείς κατηγορίες που του αποδίδονται δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά αναμένεται αργότερα σήμερα να ανακοινωθεί το κατηγορητήριο.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τον Ντέιβις ή με τους νομικούς εκπροσώπους του.

Ο Σακούρ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του όταν τον πυροβόλησαν μέσα από ένα αυτοκίνητο, ενώ κατευθυνόταν σε έναν αγώνα μποξ, στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πέθανε στο νοσοκομείο έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ο Ντέιβις είχε παραδεχτεί σε συνεντεύξεις και στα απομνημονεύματά του, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο “Compton Street Legend,” ότι βρισκόταν μέσα στην Κάντιλακ από την οποία ερρίφθησαν οι πυροβολισμοί.

Ο Τούπακ Σακούρ ήταν βραβευμένος ράπερ, ακτιβιστής και ηθοποιός που είχε πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλον τον κόσμο.

