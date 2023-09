Αθλητικά

OAKA: Αιχμές ΠΑΟ για το σκέπαστρο Καλατράβα

Με αιχμές η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με το σκέπαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε επίσημη θέση για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το Ολυμπιακό Στάδιο και τη μελέτη που δείχνει πως το σκέπαστρο Καλατράβα «δεν ανταποκρίνεται στα επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας». Εξέλιξη που οδηγεί τους «πράσινους» σε αναζήτηση νέας έδρας για τους δύο εντός έδρας αγώνες τους στον όμιλο του Europa League κόντρα σε Ρεν και Μακάμπι Χάιφα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αφήνει αιχμές ως προς «...το χρονικό σημείο που δημοσιοποιείται μία μελέτη που ξεκίνησε το 2021, σε μία περίοδο που ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο συγκεκριμένο γήπεδο 120.000 θεατές (σ.σ. στα ματς με Μπράγκα και Βιγιαρεάλ)» κι εκφράζει την απορία της για το αν ρωτήθηκε στη σχετική μελέτη ο Καλατράβα και η εταιρία Cimolai που ανέλαβαν την κατασκευή του σκέπαστρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη μελέτης για το στέγαστρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Ολυμπιακού Σταδίου, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από κατασκευής του δεν ανταποκρίνεται στα επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το στέγαστρο είχε κατασκευαστεί από τον Καλατράβα, εκ των κορυφαίων αρχιτεκτόνων στο είδος αυτών των κατασκευών και από την Cimolai, την κορυφαία εταιρία στον κόσμο σε σιδηρές κατασκευές, η οποία έχει κατασκευάσει τα σκέπαστρα των περισσότερων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών γηπέδων, ενώ στο έργο συμμετείχαν σπουδαιότατοι Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικοί.

Υ.Γ. Θα είναι μάλλον τυχαίο γεγονός το χρονικό σημείο που δημοσιοποιείται μια μελέτη που ξεκίνησε το 2021, σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο συγκεκριμένο γήπεδο 120.000 θεατές…

Υ.Γ.1 Ρωτήθηκε σχετικά με τη μελέτη που συντάχθηκε, ο Καλατράβα και η εταιρία Cimolai;.

Υ.Γ.2 Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι η αρχική στατική μελέτη προέβλεπε πολύ βαριά τζάμια στην οροφή του στεγάστρου και τελικά αντ’ αυτών τοποθετήθηκαν πλεξιγκλάς/lexan, γιατί δεν προλάβαιναν το χρονοδιάγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το στέγαστρο είχε κατασκευαστεί με προδιαγραφές να αντέχει το βάρος των τζαμιών, το οποίο είναι πολλαπλάσιο των lexan. Το γνωρίζουν αυτό αυτοί που έκαναν τη μελέτη στατικού ελέγχου;

Περιμένουμε απαντήσεις/διευκρινίσεις».

