ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι “κατεβάζουν ρολά” σε υπηρεσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

Οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν το νομοσχέδιο για προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψαν το νομοσχέδιο που είχε προτείνει ο επικεφαλής τους για την προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθιστώντας σχεδόν βέβαιο ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα κατεβάσουν ρολά, τουλάχιστον εν μέρει, αρχής γενομένης από την Κυριακή.

Η Βουλή απέρριψε, με ψήφους 232 κατά έναντι 198 υπέρ, ένα μέτρο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για άλλες 30 ημέρες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων. Το νομοσχέδιο αυτό θα περιόριζε τις δαπάνες και θα επέβαλε περιορισμούς στη μετανάστευση και τη συνοριακή ασφάλεια, αλλά είχε ελάχιστες πιθανότητες να περάσει από τη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

Η Γερουσία, στο μεταξύ, με διακομματική στήριξη, προωθεί ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, το αποκαλούμενο «διαρκές ψήφισμα» ή CR, για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

«Δεν είναι ακόμη το τέλος. Έχω κι άλλες ιδέες» είπε ο πρόεδρος της Βουλής Κέβιν Μακάρθι, αφού καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο που είχε προωθήσει ο ίδιος. Δεν διευκρίνισε τι αφορούν αυτές οι «ιδέες».

Εφόσον δεν εγκριθεί ένας προϋπολογισμός και δεν επικυρωθεί από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (07.01 της Κυριακής, ώρας Ελλάδας), πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες (Εθνικά Πάρκα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες) θα διακόψουν τη λειτουργία τους και σχεδόν 4 εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν θα λαμβάνουν τον μισθό τους. Η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν προειδοποίησε νωρίτερα ότι το «κλείσιμο» της κυβέρνησης θα υπονόμευε την οικονομική πρόοδο που έχουν επιτύχει οι ΗΠΑ, καθώς θα έμπαιναν στον πάγο προγράμματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ θα καθυστερούσαν και σημαντικά έργα υποδομών.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις ένοπλες δυνάμεις.

«Βρισκόμαστε εν μέσω ενός εμφυλίου πολέμου των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και μήνες και τώρα απειλεί με καταστροφικό κλείσιμο της κυβέρνησης», σχολίασε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις.

Πολλοί σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν απειλήσει ότι θα εκδιώξουν τον Μακάρθι από την προεδρία της Βουλής εάν περάσει κάποιο νομοσχέδιο με τη στήριξη των Δημοκρατικών. Αυτό όμως είναι αναπόφευκτο, αφού μετά τη Βουλή τα νομοσχέδια πρέπει να εγκριθούν και από τη Γερουσία, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία (51-49). Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι, μετριοπαθείς, εκφράζουν δυσαρέσκεια με τη στάση των συναδέλφων τους που εμποδίζουν συνεχώς τη διαδικασία να προχωρήσει. «Δεν γίνεται να βάζεις φωτιά, να καλείς την πυροσβεστική, να κλείνεις το νερό και μετά να κατηγορείς τους πυροσβέστες γιατί δεν την σβήνουν. Αυτό συμβαίνει τώρα», είπε ο Νταν Κρένσο στο πρακτορείο Reuters.

