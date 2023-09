Κόσμος

Σκωτία: Σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής όταν συγκρούστηκαν δυο τρένα σε σταθμό της βόρειας Σκωτίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της σκοτσέζικης αστυνομίας.

«Περί τις 19:00 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας] (...) ειδοποιηθήκαμε για σύγκρουση δυο τρένων στον σταθμό Άβιμορ», στην περιφέρεια των Χάιλαντς, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ σε «σε ορισμένο αριθμό άλλων προσφέρθηκαν (ιατρικές) φροντίδες επιτόπου», πρόσθεσε.

Το ατύχημα έγινε σε «ιδιωτική (σιδηροτροχιά), πλάι στην κύρια (σιδηροδρομική γραμμή)», διευκρίνισε η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail μέσω X (του πρώην Twitter), προειδοποιώντας τους πελάτες της ότι η κυκλοφορία αντιμετώπιζε προβλήματα, που πάντως αργότερα ξεπεράστηκαν.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο ένας από τους δυο συρμούς που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση ήταν το ιστορικό τρένο Flying Scotsman, με ατμομηχανή η οποία αποκαταστάθηκε μόλις πέρυσι.

Το ένα από τα δυο τρένα ήταν σταματημένο τη στιγμή της σύγκρουσης.

