Οσμάν Καβαλά: Η ισόβια καταδίκη μου είναι περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής

Ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Οσμάν Καβαλά, μια μέρα μετά την επικύρωση της ποινής ισόβιας κάθειρξής του από το Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας, κατήγγειλε σήμερα μια περιφρόνηση του νόμου και της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με τα σχόλιά του που ανέφερε ένας βουλευτής που τον επισκέφτηκε στη φυλακή.

Στη φυλακή για έξι χρόνια, ο Καβαλά κατηγορείται ότι οργάνωσε και χρηματοδότησε διαδηλώσεις στο Γκεζί το 2013 στην Κωνσταντινούπολη, σε μια απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Αυτή η απόφαση προκύπτει από μια θεώρηση που δεν υπολογίζει ούτε τον νόμο ούτε την ανθρώπινη ζωή», είπε ο φιλάνθρωπος σε έναν βουλευτή που τον επισκέφθηκε σήμερα στη φυλακή της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Ο βουλευτής Ένις Μπερμπέρογλου, ο οποίος ανέφερε τις δηλώσεις του Καβαλά στο Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι η συνάντησή του με τον Τούρκο φιλάνθρωπο διήρκεσε «δεκαπέντε με είκοσι λεπτά». Ο Καβαλά του είπε ότι έμαθε «από την τηλεόραση» την απόφαση του Ανώτατου Εφετείου αλλά τον διαβεβαίωσε ότι «έχει υψηλό ηθικό».

Ο 65χρονος Καβαλά καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς το δικαίωμα αναστολής τον Απρίλιο του 2022 ότι οργάνωσε και χρηματοδότησε κινητοποιήσεις το 2013. Η ετυμηγορία του δικαστηρίου θεωρήθηκε τότε ως σύμβολο της καταστολής των αντιφρονούντων στην Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τιμωρία, μέσω του δικαστικού συστήματος, εκείνων που η κυβέρνηση θεωρεί εχθρούς της. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλώσεις του 2013 ήταν αυθόρμητες.

Το δικαστήριο επικύρωσε χθες την ποινή των ισοβίων για τον Καβαλά και των 18 ετών για τέσσερις άλλους κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων είναι και ο δικηγόρος Τζαν Αταλάι, που εξελέγη βουλευτής τον περασμένο Μάιο. Αντιθέτως, αναιρέθηκε η ποινή για τους Μουτζελά Γιαπιτζί, Χακάν Αλτινάι και Γιγκίτ Εκμεκτζί.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος των ένδικων μέσων για τον Καβαλά, ο οποίος παραμένει στη φυλακή από το 2017. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει την έφεσή του. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας το 2013, διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια της κυβέρνησης να κατασκευάσει ένα αντίγραφο οθωμανικού στρατώνα στο Πάρκο Γκεζί. Ο Ερντογάν είχε εξισώσει τότε τους διαδηλωτές με τρομοκράτες και κατηγόρησε πολλές φορές τον Καβαλά ότι χρηματοδοτούσε τις κινητοποιήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι ο Καβαλά και άλλοι κατηγορούμενοι πρέπει να αποφυλακιστούν επειδή παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους, όμως η Τουρκία δεν εφάρμοσε την απόφαση και τώρα αντιμετωπίζει την πιθανότητα να της επιβληθούν κυρώσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

