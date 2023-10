Αθλητικά

ΟΑΚΑ: Η έλλειψη συντήρησης που οδήγησε στο “λουκέτο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήξερε για τα προβλήματα στο στέγαστρο Καλατράβα και γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του αρχιτέκτονα.

-

Του Τάσου Τέλλογλου

Στην εγκατάσταση της Στέγης του ΟΑΚΑ παρουσιάστηκε απόκλιση 35% με τη διαφορά ότι πολλές από τις δαπάνες εκσυγχρονισμού του ΟΑΚΑ «κρύφτηκαν» μέσα στον λογαριασμό για την στέγη .Ο Τότε υπουργός Πολιτισμού Βαγγέλης Βενιζέλος σε μία «έκρηξη ειλικρίνειας» είχε πει τον Ιούνιο του 2004 «αν ξέραμε ότι ήταν τόσο πολύπλοκο το έργο ίσως και να μην το κάναμε».

Το 2005 ο γερμανικός Λούντβιχ είχε διαπιστώσει κακοτεχνίες στην αρχική κατασκευή χωρίς να τίθεται πάντως στατικό θέμα .

Ο Καλιατράβα άφησε στην Αθήνα ένα αναλυτικό εγχειρίδιο συντήρησης .Το οποίο όμως οι Αρχές χάνουν .Στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με την Hochtief το 2006-2007, μία σύμβαση που εν μέρει μόνο υλοποιείται. Το ΟΑΚΑ απουσιάζει .Το 2008 -2009 κάνει έλεγχο η εταιρεία Bung .Τότε δίνονται αναλυτικές οδηγίες με την μορφή εγχειριδίου στο οποίο προβλέπεται συντήρηση δύο φορές το χρόνο, μία ένα εξάμηνο. Αυτές οι συντηρήσεις δεν γίνονται παρά μόνο το 2014 επί πειφερειαρχη Γιάννη Σγουρού, όταν εγρκίνεται ένα ποσό μερικών εκατομμυρίων για να αντιμετωπισθούν οι ζημιές στο περίφημο «Τείχος των Εθνών» την μεταλλική κατασκευή, μπροστά στην οποία έδωσε τη συνέντευξη η Σοφία Μπεκατώρου κάνοντας τις καταγγελλίες για το «Me too».

Όταν το ΟΑΚΑ εντάσσεται στο Ταμείο Συνοχής και Ανθεκτικότητας απο την κυβέρνηση, το 2021 προβλέποντια συνολικές δαπάνες ύψους 53,8 εκατομμυρίων ευρώ με 22,3 εκατ. ευρώ να αφορούν στην συντήρηση και επισκευή της στέγης Καλατράβα ,μία απόδειξη ότι το κράτος ήξερε διαχρονικά ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα .

Τί πρόβλημα υπάρχει το βρήκαν οι Γερμανοί ειδικοί και εναερίτες που ήρθαν την αάνοιξη και το αποτύπωσα,ν καθώς είχαμε χρήματα πλέον για να πληρωθούν.

Φέτος είναι προολυμπιακή χρόνια . Ο Άγιος Κοσμάς έχει γκρεμιστεί και το ΟΑΚΑ έκλεισε και το στέγαστρο Καλατράβα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ο Τεντόγλου γυμνάζεται σε διαλυμένο ταρτάν και η Στεφανίδου φέρνει το δικό της ταρτάν για να πηδήξει .

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φάρσαλα: Πυροβολισμοί σε καφενείο για ένα...τραγούδι

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Βασίλης Μπάλλας: Νεκρός σε τροχαίο ο Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου - Ταύρου