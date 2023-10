Αθλητικά

“Στούντιο με Θέα” - ΟΑΚΑ: Τα “στέγαστρα Καλατράβα” και οι αποκαλύψεις για την ελλιπή συντήρηση (βίντεο)

Έγγραφα με στοιχεία για τις ελλείψεις και μαρτυρίες για παραλείψεις αρμοδίων, λόγω οικονομίας. Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 μέλος της ομάδας που έφτιαξε τα στέγαστρα.

Στην ανάδειξη μιας σειράς εγγράφων και μαρτυριών σχετικά με το ΟΑΚΑ και την ασφάλεια των «στεγάστρων Καλατράβα» προχώρησε την Κυριακή η εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Η Φαίη Μαυραγάνη παρουσίασε μια σειρά από αποκαλυπτικά έγγραφα της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την κατασκευή και την συντήρηση του έργου τα πρώτα χρόνια, με συστάσεις προς τους αρμοδίους για την υιοθέτηση σειράς μέτρων για την ορθή συντήρηση που θα διασφαλίσει την στατικότητα των κατασκευών.

Από τα έγγραφα αναδεικνύονται οι ευθύνες που προκύπτουν για στελέχη και παράγοντες που δεν τήρησαν τους όρους που θα απέτρεπαν το προσωρινό «λουκέτο» στο βασικό γήπεδο και στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ, που διατίθεντο για αθλητικές και πάσης φύσεως άλλες εκδηλώσεις έναντι υψηλών τιμημάτων:





Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε και ο Φαίδων Καρυδάκης, εξειδικευμένος πολιτικός μηχανικός και μέλος της ομάδας που έφτιαξε τα στέγαστρα. Όπως είπε ο κ. Καρυδάκης, «Σε τέτοια έργα όχι είθισται, πρέπει να υπάρχει ένα monitoring, δηλαδή μια παρακολούθηση της στατικής απόδοσης του έργου. Όταν ο Καλατραβα τελείωσε τη μελέτη, παρέδωσε μαζί με τη μελέτη του τρεις τόμους, οι οποίοι ήταν οι εγκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν πάνω από την κατασκευή, για να μπορεί η κατασκευή αυτή να παρακολουθείται στο χρόνο όπως πρέπει. Για λόγους σαφώς οικονομίας, οι κατασκευές αυτές δεν έγιναν».

«Στο διάστημα αυτών των χρόνων δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συντήρηση και κανένας έλεγχος. Δεν νοείται σήμερα τουλάχιστον να γίνεται ένα έργο αυτής της κλίμακας, χωρίς να έχει κάποιο manual παρακολούθησης. Το έργο εάν δεν υπάρχουν λάθη με τους κανονισμούς με τους οποίους έχει μελετηθεί και εφόσον επανέλθει στην πρότερα κατάσταση, είναι απόλυτα ασφαλές», επεσήμανε ο κ. Καρυδάκης.

