Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία από πυροβολισμούς σε σπίτι. Ηλικιωμένος πυροβόλησε κατά ζευγαριού με το οποίο διασκέδαζε νωρίτερα. Παρουσία τριών παιδιών πυροβόλησε ο δράστης.

-