ΟΑΚΑ: Εισαγγελική έρευνα για το στέγαστρο Καλατράβα

Η εισαγγελική παραγγελία για το ΟΑΚΑ και το αιφνίδιο κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εισαγγελική έρευνα για τη στατικότητα και τη συντήρηση του ΟΑΚΑ ξεκινά μετά το αιφνίδιο κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων.



Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος παρήγγειλε τη διενέργεια έρευνας σε βάθος πενταετίας, κατά την οποία μεταξύ άλλων θα εξεταστεί:





ποιες ήταν οι εισηγήσεις του κατασκευαστή για τη συντήρηση κι αν τηρήθηκαν

αν υπήρχαν εισηγήσεις άλλων οργάνων για περιοδική συντήρηση κι αν ναι, σε ποιους είχαν υποβληθεί και ποια ήταν η κατάληξή τους

γιατί έγινε η μελέτη που έδειξε τώρα το πρόβλημα στατικότητας και με ποια αφορμή ξεκίνησε αυτή.

Η έρευνα ανατέθηκε στον εισαγγελέα Νικόλαο Μαργαρίτη, ο οποίος θα διερευνήσει εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως, έκθεση σε κίνδυνο και παραβίαση κανόνων οικοδομικής ασφάλεια.





