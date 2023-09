Κακοκαιρία “Elias” - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια (βίντεο)

Μαγνησία

Κακοκαιρία "Elias" - Βόλος: Λάσπη έχει καλύψει γειτονιές και προάστια

Το νερό που δέχτηκε αθροιστικά από την κακοκαιρία Daniel ήταν περισσότερο, η κακοκαιρία Elias εκδηλώθηκε με πιο ραγδαίες και καταστροφικές βροχοπτώσεις.

Ο Βόλος παραμένει «πνιγμένος» στις λάσπες με τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία να συνεχίζονται.

Στην Αγριά και τις Αλυκές, κάτοικοι που εγκλωβίστηκαν, ανέβηκαν στις ταράτσες για να σωθούν. Οι καταστροφές στην περιοχή είναι και πάλι ανυπολόγιστες

Ο Κραυσίδωνας υπερχείλισε και η πόλη βούλιαξε στα λασπόνερα. Κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ σημαντικές ζημιές έχει υποστεί και το “Αχιλλοπούλειο” νοσοκομείο.

Πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι, ενώ αρκετές συνοικίες είναι ακόμη μέσα στο νερό. Αποκομμένος συγκοινωνιακά είναι ο Άνω Βόλος, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο.

Δραματική είναι η εικόνα και στα προάστια του Βόλου καθώς και στο Πήλιο. Δρόμοι και υποδομές καταστράφηκαν από τους χειμάρρους και κάτοικοι έχουν αποκλειστεί ξανά.

