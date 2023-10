Υγεία - Περιβάλλον

Καστελλόριζο: Τούρκος πήγε κοριτσάκι στην Αττάλεια και της έσωσε το χέρι

Ένας καπετάνιος από την Τουρκία πήγε ένα κοριτσάκι 3 ετών στην Αττάλεια για επέμβαση και της έσωσε το χέρι.

«Δεν πέθανε η φιλία», τιτλοφορείται το άρθρο της τουρκικής εφημερίδας «Μιλιέτ» που αφορά στη διάσωση ενός κοριτσιού από το Καστελλόριζο από Τούρκο καπετάνιο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,ένα τρίχρονο κοριτσάκι από Καστελόριζο στρίμωξε το χέρι του στον ανελκυστήρα. Όταν το ελικόπτερο από Ρόδο καθυστέρησε, ο Τούρκος καπετάνιος τους πρότεινε να πάνε το κοριτσάκι στην Αττάλεια. Αμέσως το πήγαν στο πλοίο και ξεκίνησαν. Πήγαν στην Αττάλεια, έγινε η εγχείρηση και έσωσαν το χέρι του παιδιού.

Ο Αλί Καπτάν δήλωσε: «Γνωρίζω προσωπικά την οικογένεια. Τους πρότεινα να πάμε στην Τουρκία. Σε μισή ώρα ήμασταν εκεί».

