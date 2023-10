Αθλητικά

Πολ Πογκμπά: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ

Ο επιθετικός της Γιουβέντους βρέθηκε θετικός στην τεστοστερόνη, σε έλεγχο μετά τον αγώνα με την Ουντινέζε.

Η νέα ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στο Ολυμπιακό εργαστήριο Acqua Acetosa επιβεβαίωσε τη θετικότητα του Πολ Πογκμπά στην τεστοστερόνη, η οποία προέκυψε ήδη την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Ουντινέζε και Γιουβέντους (20/8) την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Serie A.

Ο Πογκμπά είχε τιμωρηθεί με προσωρινό αποκλεισμό από την Εθνική Επιτροπή Αντιντόπινγκ της Ιταλίας (NADO Italia), μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.

