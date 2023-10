Πολιτική

Κασσελάκης – στρατιωτική θητεία: Που παρουσιάζεται και πότε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως μπορεί να επηρεάσει τη διεξαγωγή του συνέδριου του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας του Στέφανου Κασσελάκη.

-

Έτοιμος να παρουσιαστεί για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία φέρεται να είναι ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στο στρατόπεδο της Καλαμάτας, στις 9 Νοεμβρίου, για να υπηρετήσει την 20ημερη θητεία του.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη στρατιωτική θητεία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, τονίζοντας ότι αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο.

Απαντώντας στην ερώτηση εάν το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, ο Ευάγγελος Αποστολάκης Αποστολάκης είπε χαρακτηριστικά, «Θα το δούμε. Εξάλλου ο κ. Κασσελάκης έχει να κάνει και τη στρατιωτική θητεία του».

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

Λάρισα: Απόπειρα βιασμού 14χρονης σε πάρκο

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)