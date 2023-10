Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Έλληνας που ζει στην Ιερουσαλήμ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο Έλληνας αναλυτής, Γαβριήλ Χαρίτος μιλά ζωντανά στον ΑΝΤ1 από την Ιερουσαλήμ και περιγράφει όσα συμβαίνουν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Γαβριήλ Χαρίτος, Έλληνας αναλυτής που ζει στην Ιερουσαλήμ μίλησε το απόγευμα του Σαββάτου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη για την έκρυθμη κατάσταση στην Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της ισλαμιστικής Χαμάς στο Ισραήλ.

"Από τις 8:15 που ήχησαν οι πολεμικές σειρήνες και μέχρι τη 13:00 η κατάσταση ήταν πολύ κρίσιμη, όμως τώρα επικρατεί μία σχετική ηρεμία" δήώσε ο κ. Χαρίτος ενώ αποκάλυψε πως "είδα κάποια βίντεο στο δελτίο σας από το τι ακριβώς συμβαίνει και είναι πράγματα που δεν τα έχω δει εγώ εδώ, καθώς τα ΜΜΕ δεν δείχνουν όλα όσα συμβαίνουν προκειμένου να μην ρίξουν το ηθικό στους στρατιώτες που πρόκειται να παλέψουν για την πατρίδα τους" αναφέροντας πως αυτή είναι μία συνήθης τακτική.

Επιπλέον, όπως είπε "ο πρωθυπουργός δήλωσε πως είμαστε σε πόλεμο νωρίτερα σήμερα όμως από τότε δεν έχουμε καμία νεότερη ενημέρωση για το τι συμβαίνει" ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με το "πώς είναι δυνατόν σε περίοδο γιορτών που είναι πάντα επίφοβη στιγμή για επίθεση από μαχητές της Χαμάς να κατάφεραν να περάσουν τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ".

Αναλυτικά όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων:

Πληροφορίες για 100 Ισραηλινούς νεκρούς

Τουλάχιστον 100 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης των Παλαιστινίων μαχητών το πρωί του Σαββάτου, δήλωσε ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Magen David Adom.

Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού: Πάνω από 2.200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από τη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας έχουν αποκτήσει τον έλεγχο μέρους των κοινοτήτων στις οποίες εισέβαλαν οι μαχητές της Χαμάς. «Η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση από θαλάσσης, αέρος και στεριάς», είπε ο Χαγκάρι, προσθέτοντας ότι πάνω από 2.200 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

