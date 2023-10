Πολιτική

Εκλογές: Ο Καραμανλής ψήφισε στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην πρωθυπουργός ψήφισε και φωτογραφήθηκε με την εφορευτική επιτροπή και τους δημοσιογράφους.

-

Στο 1ο δημοτικό σχολείο, στην πλατεία Αγίου Ελευθερίου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής έφτασε στο εκλογικό κέντρο λίγο πριν τις 9.30, ψήφισε και φωτογραφήθηκε με την εφορευτική επιτροπή και τους δημοσιογράφους.

Κατά την αποχώρησή του δεν έκανε δηλώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή