Κόσμος

Ισραήλ - Γερμανία: Πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομική βοήθεια προς παλαιστινιακές οργανώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η τρομοκρατία και ο αντισημιτισμός δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται με χρήματα των γερμανικών φόρων», ανέφερε ο πρόεδρος της Γερμανοϊσραηλινής Εταιρίας, Φόλκερ Μπεκ

-

Με την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ άνοιξε και η συζήτηση για αναθεώρηση της γερμανικής οικονομικής υποστήριξης των Παλαιστινίων, με πολλούς πολιτικούς να ζητούν την άμεση διακοπή της εκταμίευσης υπεσχημένων κονδυλίων.

Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων (FDP) και υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ, ζήτησε από την υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ να εισηγηθεί πώς το γερμανικό κράτος θα πρέπει να προχωρήσει, σε σχέση με την οικονομική βοήθεια «υπό το φως αυτής της βίας». Η επίσης φιλελεύθερη επικεφαλής της Επιτροπής 'Αμυνας της Bundestag Μαρί-Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν τόνισε την ανάγκη να επανεξεταστούν τα κονδύλια βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους. «Η επίθεσης της Χαμάς εναντίον αμάχων πρέπει να ληφθεί ως αφορμή προκειμένου να εξεταστούν όλα τα κονδύλια βοήθειας από τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ που προορίζονται για τη Λωρίδα της Γάζας και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η κυρία Στρακ-Τσίμερμαν στις εφημερίδες του Ομίλου Funke. Η Γερμανία «έχει δεσμευτεί για βοήθεια ύψους άνω των 340 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά θα πρέπει τώρα άμεσα να σταματήσουν. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς τάχθηκε στο πλευρό της Χαμάς, επομένως αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να ρέουν. Δεν αρκεί απλώς να εκφράζουμε την πολιτική ανησυχία μας. Πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες ενέργειες», τόνισε από την πλευρά του ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα 'Αμυνας Ρόντερικ Κιζεβέτερ.

Ο Γενικός Γραμματέας του FDP, Μπιτζάν Ντζιρ-Ζαράι, καταδίκασε ακόμη τους πανηγυρισμούς υποστηρικτών της Χαμάς χθες στο Βερολίνο. «Το να γιορτάζεις και να επευφημείς τη βάρβαρη τρομοκρατία της Χαμάς είναι αηδιαστικό. Αυτοί που το κάνουν δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας», τόνισε σε δήλωσή του στη BILD και ζήτησε και αυτός να διακοπούν «τυχόν κονδύλια που διατίθενται σε αντισημιτικούς ή αντι-ισραηλινούς σκοπούς - και αυτό ισχύει και για τις οργανώσεις του παλαιστινιακού μετώπου στη Γερμανία». Ο Γενικός Γραμματέας του FDP ζήτησε επίσης «να εξεταστεί άμεσα το ενδεχόμενο απαγόρευσης οργανώσεων που διασπείρουν το μίσος, όπως η Samidoun».

Στο ίδιο πνεύμα, ο εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τον αντισημιτισμό, Φέλιξ Κλάιν, δήλωσε στην BILD ότι μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα γερμανικά και διεθνή κονδύλια βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. «Η θρασύδειλη και επιθετική συμπεριφορά των υποστηρικτών της Χαμάς στη Γερμανία είναι επίσης απαράδεκτη. Η αστυνομία και η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος καλούνται τώρα επειγόντως να αποτρέψουν τις δραστηριότητες αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γερμανία», υπογράμμισε.

«Η τρομοκρατία και ο αντισημιτισμός δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται με χρήματα των γερμανικών φόρων», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γερμανοϊσραηλινής Εταιρίας, Φόλκερ Μπεκ, ο οποίος ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν ζητά διακοπή των πληρωμών, αλλά αυστηρότερους όρους και έλεγχο και «σαφείς αποφάσεις από την Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Bundestag για τον προϋπολογισμό του 2024». Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Αναπτυξιακής Βοήθειας, η Γερμανία είναι «ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές» στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο πρώην επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Αριστεράς, Γκρέγκορ Γκίζι, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσει η γερμανική βοήθεια προς παλαιστιανικές οργανώσεις. «Αυτές πρέπει να υποστηρίζονται, αλλά όχι η Χαμάς. Η επίθεση προέρχεται μόνο από αυτήν», δήλωσε ο κ. Γκίζι στο περιοδικό Der Spiegel, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την οργάνωση για τις επιθέσεις. «Πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί δεν ποτέ κάτι αποδεκτό, οι ομηρείες είναι απαράδεκτες. Και πάνω από όλα, σκοτώνουν αυθαίρετα αμάχους. Είναι ο καιρός για μια πολιτική λύση, αλλά πρέπει και η ισραηλινή κυβέρνηση να είναι προηγουμένως έτοιμη για αυτό», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τελικά αποτελέσματα Περιφέρειας Αττικής και οι έδρες

Μαρινάκης για Μπέο: Καταδικάζουμε τις δηλώσεις του - Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ για Πολάκη

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)