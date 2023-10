Παράξενα

Εκλογές – Λήμνος: Δικαστικός αντιπρόσωπος πήγε για ύπνο και άφησε τα ψηφοδέλτια αμέτρητα

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος κουράστηκε και προτίμησε να πάει για ύπνο αφήνοντας τα ψηφοδέλτια στο εκλογικό κέντρο.

Σε όλη την Ελλάδα υπήρξαν “ευτράπελες” στιγμές κατά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά ένα γεγονός στη Μύρινα της Λήμνου, δεν έχει προηγούμενο.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογικό κέντρο της Μύρινας, αντί να κάνει την καταμέτρηση όταν έκλεισαν οι κάλπες, πήγε για… ύπνο επειδή κουράστηκε.

Έτσι οι ψήφοι έμειναν στο σχολείο χωρίς να έχουν μετρηθεί, κάτι που απαγορεύεται σαφώς και από την ισχύουσα νομοθεσία.

