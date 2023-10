Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΕΔΗΝ: Παννατική στάση εργασίας την Τετάρτη

Ζητά την άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την αύξηση των μισθών, του ωρομίσθιου και την ένταξη των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα,

Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε να προχωρήσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου σε παναττική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι ενώ θα πραγματοποιήσει στις 12:00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37), με αφορμή τα οικονομικά και εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, και που έχουν οδηγήσει στη μαζική φυγή υγειονομικών.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της, «η Δημόσια Υγεία – Πρόνοια δεν πρόκειται να φτιάξει με δημόσιες δαπάνες υγείας 5% του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι τουλάχιστον δύο μονάδες πιο υψηλός» υπογραμμίζοντας πως με «τέτοιο ύψος δαπανών υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι πολίτες βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά στη τσέπη. Οι μισθοί των υγειονομικών είναι αντικίνητρο στη κάλυψη των σοβαρών κενών που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικές Μονάδες, το ΕΚΑΒ και η Πρόνοια».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «με μισθούς κάτω του κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, δεν θα έλθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να δουλέψουν. Προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως το εξωτερικό», ενώ όπως αναφέρει ακόμη και «η ρύθμιση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας είναι κατώτερη των περιστάσεων αφού χορηγούνται πολύ μικρές αυξήσεις σε κάποιες ειδικότητες (πχ νοσηλευτικό), δημιουργούνται όμως τεράστιες αδικίες από τον διαχωρισμό, τον αποκλεισμό χιλιάδων υγειονομικών της πρώτης γραμμής από το επίδομα».

Η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι μεγάλος χαμένος είναι ο πολίτης όταν χρειάζεται τις υπηρεσίες υγείας.

Τέλος, ζητά την άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την αύξηση των μισθών, του ωρομίσθιου και την ένταξη των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, λέγοντας πως «είναι η μεγαλύτερη αδικία και άνιση μεταχείριση απέναντι στους υγειονομικούς που στη διάρκεια της πανδημίας χόρτασαν εγκωμιαστικά σχόλια».

