Ιός του Δυτικού Νείλου: Πέντε νέα κρούσματα κι ένας θάνατος

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την περασμένη εβδομάδα.

Από την αρχή της περιόδου 2023, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 115 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 42 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Έ

Επίσης έχουν καταγραφεί 20 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων 81 έτη).

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 5 νέα κρούσματα. Για ακόμη ένα πιθανό περιστατικό εκκρεμεί η ολοκλήρωση του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (δεν περιλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό κρουσμάτων), ενώ έχει καταγραφεί ένας θάνατος.

Την περίοδο 2023, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, έχουν έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, Καβάλας, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καστοριάς, Άρτας και Ιωαννίνων. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

