Κοινωνία

Μπέος: O Κασσελάκης δεν είναι πρότυπο και δεν θα παράγουμε Κασσελάκηδες στην πατρίδα μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα είπα αφορούσαν τον Κασσελάκη και κανέναν άλλον. Δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ ομοφοβικός στη ζωή μου, τόνισε ο Αχιλλέας Μπέος.

-

Στις απαράδεχτες εκφράσεις του για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, αναφέρθηκε ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο Δήμαρχος Βόλου, παρά την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου και την "θύελλα" αντιδράσεων από προηγούμενες χυδαίες δηλώσεις του, επιμένει στις απόψεις του, τονίζοντας, πως είναι λάτρης του γυναικείου φύλου.

«Περιμένω την ερώτηση που θέλετε να μου κάνετε. Καταρχήν το θέμα Κασσελάκης για μένα έχει τελειώσει. Δεν δέχομαι καμία ερώτηση, δεν με ενδιαφέρει. Όσα είπα αφορούσαν τον Κασσελάκη και κανέναν άλλον. Δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ ομοφοβικός στη ζωή μου. Είμαι χαρακτήρας ανοιχτός και έχω πολλούς φίλους και γουστάρω κιόλας, μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα με κρίνουν, είμαι ελεύθερος άνθρωπος, με ελεύθερη σκέψη και εκφράζομαι ελεύθερα.

Όμως εσείς οι δημοσιογράφοι να σταματήσετε αυτό το παραμύθι, γιατί κουράσατε. Οι λίγοι θα επιβληθείτε στους πολλούς. Αρκετά! Γέμισαν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα... αγόρια που θέλουν να μας αλλάξουν την άποψη. Είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος λατρεύω το γυναικείο φύλο, πεθαίνω, χωρίς εσάς δεν έχω λόγο ύπαρξης. Δέχομαι οι γυναίκες να λατρεύουν το αντρικό φύλο, τι θα κάνουμε δηλαδή; Δέχομαι και αυτή την μερίδα των ανθρώπων, δικαίωμα τους είναι η προσωπική ζωή τους. Μέχρι εκεί όμως», τόνισε ο Αχιλλέας Μπέος.

«Το σωστό θα ήταν να πω πως ότι ο Κασσελάκης δεν είναι πρότυπο και δεν θα παράγουμε Κασσελάκηδες στην πατρίδα μου. Και άμα θέλετε να κάνουμε δημοσκόπηση, να δείτε πόσοι είναι υπέρ μου», είπε ο δήμαρχος Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)