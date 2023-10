Κοινωνία

Μπέος: Να παρέμβει η Δικαιοσύνη για το “φρούτο” Κασσελάκης (βίντεο)

Ποια η αντίδραση της νέας Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά με τη νομιμότητα των δηλώσεων Μπέου.

Ακάθεκτος στο ίδιο πνεύμα των προηγούμενων περιφρονητικών δηλώσεών του για το Στέφανο Κασσελάκη και τους ομοφυλόφιλους, συνέχισε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα.

Ο κ. Μπέος δήλωσε ότι το 90% των Ελλήνων επικρίνουν όπως ο ίδιος, το Στέφανο Κασσελάκη, δε μπορούν όμως να το εκφράσουν ελεύθερα. Επανερχόμενος προσβλητικά ανέφερε «μάγκας και Κασσελάκης δεν πάνε μαζί», ενώ επιχειρώντας να υπερασπιστεί τις δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι «οι κακοπροαίρετοι τις διαστρέβλωσαν και τις παρεξήγησαν». «Η δήλωσή μου δεν ήταν λάθος, λάθος την παίρνετε εσείς», τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι «η λέξη π…δες πήγαινε στο κασσελάκη και όχι στους ομοφυλόφιλους. Αν κάποιοι το θεώρησαν προσβλητικό και θίχτηκαν το παίρνω πίσω τη λέξη».

«Δεν ήμουν ποτέ ομοφοβικός. Δούλευα στο θέαμα κ είχα πάντα καλές σχέσεις με ομοφυλόφιλους. Άλλο όμως αυτό και άλλο εσείς στις τηλεοπτικές εκπομπές να προσπαθείτε να χειραγωγήσετε ή να οδηγήσετε τον κόσμο τι θα ψηφίσει. Παραδείγματος χάριν αναφέρατε το χαστούκι μου προς δημότη, όχι όμως το κλείσιμο του δρόμου το οποίο πήγα να λύσω», ανέφερε. Σε ερώτηση σχετικά με το πώς είχε καλές σχέσεις με ομοφυλόφιλους έχοντας αυτές τις απόψεις γι’ αυτούς, απάντησε ειρωνικά «είχα καλές σχέσεις μαζί τους επειδή είμαι γλυκός».

Αναφερόμενος στην παρότρυνση Κασσελάκη να παρέμβει η δικαιοσύνη σχετικά με τις δηλώσεις του, ο κ. Μπέος επισήμανε –αναφερόμενος προφανώς στη διάκριση εξουσιών– ότι δεν είναι δουλειά του κ. Κασσελάκη να κάνει τέτοιες παροτρύνσεις προς τη δικαιοσύνη και απάντησε: «Θα χαρώ να παρέμβει η δικαιοσύνη. Πρώτα να παρέμβει για εκείνον. Γι’ αυτό το νούμερο, το φρούτο, που μας ήρθε εξ Αμερικής στην Ελλάδα, που τον ψάχνουν στην Ιαπωνία, που ήρθε εδώ και ξαφνικά θα πρέπει να έχουμε δίπλα μας όλοι έναν ράφτη (Tayler)».

Σε άλλα σημεία της τοποθέτησής του ανέφερε: «Συμφωνώ με την μη περιθωριοποίηση και την ισότητα, αλλά δεν θα προβάλλετε τις δηλώσεις Κασσελάκη για τα αγόρια».

Ερωτηθείς πώς θα αισθανόταν ένα ομοφυλόφιλο παιδί αν άκουγε τις δηλώσεις του την Κυριακή το βράδυ, αρκέστηκε να απαντήσει ότι «τέτοια ώρα το παιδί θα κοιμόταν».

Τέλος πέραν του κ. Κασσελάκη από τα βέλη του δεν ξέφυγαν και άλλα πρόσωπα της επικαιρότητας όπως η Έλενα Ακρίτα για την οποία δήλωσε «άνθρωποι σαν κι αυτή κατέστρεψαν την Ελλάδα. Απατεώνες όλοι. Είχε πεθάνει η μάνα της και έπαιρνε τη σύνταξη και την έτρωγε». Το Νίκο Μπογιόπουλο κατηγόρησε ότι «έδιωξε τους εργαζόμενους του Ριζοσπάστη, πήρε τα λεφτά και σηκώθηκε κι έφυγε», ενώ για τον καλεσμένο της εκπομπής Βαγγέλη Περρή απευθύνθηκε λέγοντας «εσύ δεν είσαι μάγκας, εσύ εξυπηρετείς πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα».

Παρέμβαση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου

Με παρέμβασή της, η νέα Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ζητάει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τις δηλώσεις του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου σε βάρος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη και των ομοφυλοφίλων.

Η πρώτη τη τάξει εισαγγελέας της χώρας ζητά με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου να ερευνήσει, εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους.

Συγκεκριμένα, στην παραγγελία της αναφέρει : «Παρακαλούμε, εν όψει της δήλωσης του Δημάρχου Βόλου, που έλαβε χώρα χθες σε ζωντανή μετάδοση από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, με το εξής περιεχόμενο: "Δηλαδή κύριε Κασελάκη θα μεγαλώνουμε κορίτσια για να παράγουμε π...δες; Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτή είναι η πατρίδα του; Αφήστε με μόνο μου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είστε πρότυπο ρε", να ερευνήσετε τυχόν διάπραξη της αξιόποινης πράξης του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 4285/2014.»

