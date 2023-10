Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: Τοποθετήθηκαν οι νέοι Γραμματείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νέοι γραμματείς που τοποθετήθηκαν κατόπιν συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου.

-

Η εκλογή του Αρχιγραμματέα και του Α' Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου σε θέσεις Μητροπολιτών, προκάλεσε αλλαγές σε πρόσωπα και θέσεις.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε στο περιθώριο της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τοποθέτησε:

Αρχιγραμματέα τον αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη

Α' Γραμματέα τον αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Πετράκο

Β' Γραμματέα τον αρχιμανδρίτη Νικόδημο Αθανασίου.

Επίσης, μετακίνησε τον αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χατζηαντωνίου από τη Γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη θέση του Γραμματέως παρά το Αρχιγραμματεί.

Τη θέση του Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνει ο αρχιμανδρίτης Σάββας Ζέρβας.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν:

Κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου Προέδρου τοποθετήθηκαν:

α. Στη θέση του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο διακονών από του έτους 2005 στις Συνοδικές Υπηρεσίες και μέχρι πρότινος Β' Γραμματεύς - Πρακτικογράφος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιωάννης Καραμούζης.

β. Στη θέση του Α' Γραμματέως - Πρακτικογράφου ο μέχρι πρότινος Γραμματεύς παρά τω Αρχιγραμματεί, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Πετράκος.

γ. Στη θέση του Β' Γραμματέως - Πρακτικογράφου, ο μέχρι πρότινος Γραμματεύς παρά τω Αρχιγραμματεί, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Αθανασίου.

δ. Στη θέση του Γραμματέως παρά τω Αρχιγραμματεί, ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής επί του Τύπου, των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου.

ε. Στη θέση του Γραμματέως παρά τω Αρχιγραμματεί, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Δαρδανός.

στ. Στη θέση του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής επί της Θείας Λατρείας και του Ποιμαντικού Έργου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Σάββας Ζέρβας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ιεράπετρα

Γάζα – Έκκληση εγκλωβισμένων μέσω ΑΝΤ1: Ανοίξτε τα μάτια σας στη γενοκτονία που γίνεται

Πάτρα: Πέθανε προσπαθώντας να αλλάξει λάστιχο στο αυτοκίνητο του