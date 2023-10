Οικονομία

ΔΝΤ: Ο πόλεμος στο Ισραήλ νέο εμπόδιο στην παγκόσμια ανάκαμψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα σύννεφα βλέπει η διευθύντρια του Ταμείου στη διεθνή οικονομία, λόγω της αναζοπύρωσης στη Μέση Ανατολή

-

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε την Πέμπτη "θλιβερή" τη σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς και εκτίμησε ότι αυτή απειλεί να αμαυρώσει την ήδη "χλιαρή" παγκόσμια οικονομική προοπτική.

"Παρακολουθούμε στενά πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πώς επηρεάζει, κυρίως τις πετρελαϊκές αγορές", είπε η Γκεοργκίεβα, και επισήμανε ότι υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και στις αντιδράσεις των αγορών, αλλά είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε τον οικονομικό αντίκτυπο.

"Με λίγα λόγια, αυτό είναι ένα νέο σύννεφο στον όχι και ασφαλέστερο ορίζοντα για την παγκόσμια οικονομία, ένα νέο σύννεφο που σκοτεινιάζει τον ορίζοντα και, φυσικά, που δεν χρειαζόταν", δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη Τύπου κατά τις ετήσιες συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Μαίρη Χρονοπούλου: Το πάρτι για το “τελευταίο αντίο”

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν