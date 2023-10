Πολιτική

Μητσοτάκης - Πτωχός: Κοινή περιοδεία στην Τρίπολη (εικόνες)

Την πλήρη στήριξη του στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εξέφρασε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «δικαίωση της επιλογής του». Το μήνυμα Πτωχού στους ψηφοφόρους.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Τρίπολη, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Στον χαιρετισμό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας στην Τρίπολη, για να σας μεταφέρω την ανάγκη να τελειώσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή: να εκλέξουμε τον Δημήτρη Πτωχό τον επόμενο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Θυμάμαι, φίλες και φίλοι, όταν πριν από σχεδόν τρεις μήνες πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε τον Δημήτρη Πτωχό ως τον επίσημο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, σε μία πολύ ωραία εκδήλωση την οποία κάναμε στον τόπο του, στη Μεσσήνη.

Πολλοί είχαν πει: “μα καλά, επιλέγετε έναν άνθρωπο χωρίς αναγνωρισιμότητα;” και “πώς θα προφτάσει να αντιπαρατεθεί με κάποιον πολύ πιο έμπειρο και κάποιο πολύ πιο γνωστό πολιτικό πρόσωπο;”. Κι όμως, ο Δημήτρης, με πολλή δουλειά, γυρνώντας πόρτα-πόρτα όλη την Πελοπόννησο, κατάφερε και διέψευσε αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκλεγεί κάποιος, να είναι γνωστός.

Ήρθε πρώτος, για χίλιες ψήφους δεν κέρδισε την εκλογή από τον πρώτο γύρο. Κέρδισε, πιστεύω, την εμπιστοσύνη πολλών συμπολιτών σας. Άρθρωσε έναν τεκμηριωμένο, σοβαρό, τεχνοκρατικό λόγο. Απέδειξε, όμως, ότι διαθέτει και ένα πολιτικό αισθητήριο οξύ, το οποίο μου επιτρέπει να είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για την έκβαση αυτής της εκλογικής μάχης.

Με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, από την εποχή που υπηρετήσαμε και οι δύο στην κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου. Γνώριζα την τεχνοκρατική του επάρκεια, αυτό το οποίο δεν γνώριζα ήταν τον βαθμό αγάπης του για τον τόπο του.

Σας λέω -και είμαι σίγουρος γι’ αυτό- ότι θα είναι ένας εξαιρετικός Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να τον εκλέξουμε και με μεγάλη διαφορά, γιατί αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, για να του δώσουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να μπορέσει μαζί με την ομάδα του να υλοποιήσει το έργο του.

Φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία για τις περιφερειακές εκλογές, μιλήσαμε ανοιχτά για το πολιτικό πρόσημο που δίνουμε σε αυτήν την εκλογική μάχη. Και το κάναμε διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι επόμενοι Περιφερειάρχες πρέπει να συμμερίζονται το ίδιο όραμα με την κυβέρνηση ως προς την αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειάς τους.

Οι Περιφερειάρχες, αυτοί που εξελέγησαν ήδη και αυτοί που θα εκλεγούν, θα κληθούν να διαχειριστούν πολύ σημαντικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες.

Είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε το ίδιο όνειρο και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Για τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Για την ανάγκη να διαχειριστούμε σωστά τους υδάτινους πόρους έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό το οποίο χρειάζονται. Για την αναπτυξιακή δυναμική κάθε Περιφερειακής Ενότητας ξεχωριστά.

Για τα πολύ σπουδαία πράγματα τα οποία γίνονται εδώ στην Τρίπολη, στη βιομηχανική ζώνη, πώς θα στηρίξουμε την μεταποίηση. Για τη μεταλιγνιτική εποχή. Για τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και για την ανάγκη να επενδύσουμε στην πολιτική προστασία, και το πώς μπορεί η ανάπτυξη σήμερα να συνδυάσει την προστασία του περιβάλλοντος με τη δημιουργία πολλών ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας.

Για το πώς θα στηρίξουμε το νέο τουριστικό προϊόν, το νέο brand της Πελοποννήσου, το οποίο θα συνδυάζει τις πάρα πολλές ομορφιές της Πελοποννήσου μαζί με την επένδυση στον πρωτογενή τομέα και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για να γίνουν απαιτούν σύμπλευση μεταξύ της κυβέρνησης και της Περιφέρειας και είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι αυτή η σύμπλευση με τον Δημήτρη Πτωχό θα υπάρχει στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Οι Έλληνες πολίτες απέδειξαν με την ψήφο τους ότι εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία και τις επιλογές τις οποίες έκανε.

Όμως, είμαστε σήμερα εδώ γιατί, όπως σας είπα, υπάρχει και δεύτερος γύρος εκλογών. Θέλω να κερδίσουμε τον μέγιστο αριθμό των Περιφερειών την Κυριακή η οποία έρχεται. Μία από τις Περιφέρειες τις οποίες σίγουρα θα κερδίσουμε, θα είναι η Πελοπόννησος. Με τη δική σας την προσπάθεια, πάμε να κάνουμε τον τελικό αγώνα για να εκλέξουμε τον Δημήτρη Περιφερειάρχη Πελοποννήσου».

Δημήτρης Πτωχός: Την Κυριακή οι πολίτες θα στείλουν ακόμη πιο αποφασιστικά τα μηνύματα του α’ γύρου

«Την προηγούμενη Κυριακή, το μήνυμα των συμπολιτών μας ήταν ξεκάθαρο, ήταν ηχηρό, έδειξαν τι θέλουν χωρίς καμία αμφιβολία. Είπαν ένα μεγάλο, δυνατό “ναι” στην αισιοδοξία και την αγάπη για τον τόπο μας, “ναι” στο σχέδιό μας για να κάνουμε την Πελοπόννησο μία Περιφέρεια πρότυπο σε όλα τα επίπεδα. Είπαν ένα μεγάλο “όχι” και γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα και στις ξεπερασμένες λογικές του χθες», σημείωσε από την πλευρά του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

«Το ίδιο ακριβώς μήνυμα, τα ίδια ακριβώς μεγάλα “ναι” και μεγάλα “όχι” θα πουν οι πολίτες της Πελοποννήσου, ακόμη πιο δυνατά, ακόμα πιο αποφασιστικά, με ακόμα μεγαλύτερο πάθος, αυτή την Κυριακή», τόνισε στον χαιρετισμό του.

«Το όραμά μας είναι να δούμε την Πελοπόννησο πρωταγωνίστρια ξανά», επισήμανε ο Δημήτρης Πτωχός, για να προσθέσει: «Ξέρω και μπορώ να συνεργαστώ αποτελεσματικά με την κυβέρνηση για το καλό του τόπου μου. Δεν είμαι έτοιμος μόνο να συνεργαστώ, αλλά και να διεκδικήσω όποτε χρειαστεί, πάντα και μόνο με ένα κριτήριο: το καλό της Πελοποννήσου».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Πτωχός περπάτησαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και συνομίλησαν με πολίτες.

