ΤΑΙΠΕΔ - Φυλακές Κορυδαλλού: 4 “μνηστήρες” για την μετεγκατάσταση μέσω ΣΔΙΤ

Ποια είναι τα τέσσερα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού μέσω ΣΔΙΤ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:

«Τέσσερα (4) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού με Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητικά σειρά):

ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H A Φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β Φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των υποδομών που θα στεγάσουν το νέο πρότυπο Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών (ΔΣΣΑ) και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΜΔΑ), σε ακίνητο έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων, στη θέση του παλαιού Στρατοπέδου «Αμερικάνικης Ευκολίας» στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο σε τριάντα (30) έτη από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατ’ αρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ). Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει την πιθανή συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, με την καταβολή ποσού, το όποιο δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τη λειτουργία του έργου και μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Σύμπραξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει στον ΙΦΣ πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε παρούσα αξία, στο ποσό των 617.187.784 πλέον ΦΠΑ.

Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη ενός εκ των βασικών στόχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής. Η συμβολή του έργου στην εθνική οικονομία θα είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ θα απελευθερωθεί χώρος στον Δήμο Κορυδαλλού για αστικές αναπλάσεις, αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: “Ένα ακόμη βήμα για τη μετεγκατάσταση των φυλακών έγινε. Η αξιολόγηση θα προχωρήσει γρήγορα και με διαφάνεια, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα για να γίνει επιτέλους πραγματικότητα το να φύγουν οι φυλακές από την πόλη, όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χώρος έχει βρεθεί για τη μετεγκατάσταση, σε καλύτερες συνθήκες, για εργαζόμενους και κρατούμενους. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, τα αξιοποιούμε, οι φυλακές φεύγουν από τον Κορυδαλλό και πολύ σύντομα πιστεύω ότι σε διάλογο της κυβέρνησης με την τοπική κοινωνία, τους εκπροσώπους της Βουλής και της Αυτοδιοίκησης, θα βρούμε το τι πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό τον πολύ σημαντικό χώρο ο οποίος θα αποδεσμευτεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος της τοπικής οικονομίας”.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: “Το ΤΑΙΠΕΔ, αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία και τη θετική εμπειρία που διαθέτει στην ωρίμανση έργων στρατηγικής σημασίας, προχώρησε με ταχύτητα και διαφάνεια στη δημοσίευση του διαγωνισμού για τη μελέτη, ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος στον Ασπρόπυργο και την υλοποίηση της Α Φάσης. Σκοπεύουμε να πορευθούμε με τον ίδιο τρόπο και στην επόμενη φάση της διαδικασίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το κρίσιμο έργο για την οικονομία και την αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος”».

