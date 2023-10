Life

Πέθανε ο Πέτρος Λεωτσάκος

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός δικηγόρος της εκπομπής «Ερωτοδικείο», Πέτρος Λεωτσάκος. Το "αντίο" της Πέπης Τσεσμελής.

Ο Πέτρος Λεωτσάκος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην εκπομπή «Ερωτοδικείο» που παρουσίαζε η Βίκυ Μιχαλονάκου.

Ο Πέτρος Λεωτσάκος είχε μεταβεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε στεφανιογραφία. Ωστόσο, πριν από μερικές μέρες υπέστη ανακοπή μέσα σε ασανσέρ και έφυγε από τη ζωή.

Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τις εκπομπές της Βίκυς Μιχαλονάκου, την εποχή που «άνθιζε» η trash TV. Ο δικηγόρος Πειραιά υπήρξε δίδυμο στην εκπομπή «Αυτόφωρο» με την Πέπη Τσεσμελή, κατέχοντας τον ρόλο του «προέδρου» του δικαστηρίου.

Η Πέπη Τσεσμελή με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Πάντα θα είσαι στην καρδιά μου. Σ' ευχαριστώ πολύ για όλα. Ήσουν και θα είσαι ο προεδρούλης της καρδιάς μου. Τα λόγια είναι περιττά... Δε μπορώ να πω πολλά ούτε λίγα. Ο πόνος βαρύς. Θα μου λείψεις Προεδρούλη μου. Καλό Παράδεισο».

