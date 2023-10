Παράξενα

Πέραμα - Κακοποίηση ζώου: Βίντεο “πρόδωσε” τον δράστη που βασανίζει σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης που κακοποιεί βάναυσα σκύλο εντοπίστηκε από βίντεο και συνελήφθη.

-

Προσήχθη, το βράδυ του Σαββάτου (14/10) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περάματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, 38χρονος ημεδαπός στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς.

Μετά από καταγγελία στην ανωτέρω υπηρεσία και διερεύνηση του εικονοληπτικού υλικού που απεικονίζει άνδρα να μεταχειρίζεται βάναυσα ζώο συντροφιάς, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη.

Ανωτέρω αστυνομικοί που επελήφθησαν της υπόθεσης , εντόπισαν τον 38χρονο και τον οδήγησαν στην αστυνομική υπηρεσία, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω πράξης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβη στις ανωτέρω πράξεις προ διημέρου στην οικία του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ ενημερώθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ποσοστά προσέλευσης: “Καλπάζει” η αποχή

“Στούντιο με θέα” - Κάτοικος Ισραήλ: κρυβόμαστε από τα παιδιά μας για να κλάψουμε (βίντεο)

Ισράηλ: Ταυτοποιήθηκαν 126 όμηροι που απήχθησαν από τη Χαμάς

.