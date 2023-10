Παράξενα

Κέρκυρα: Πετούν σκυλιά από μεγάλο ύψος για να τα “ξεφορτωθούν”! (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα βίντεο και οι μαρτυρίες για την "συνήθεια" ομάδας νεαρών στο νησί των Φαιάκων.

Σε μια καταγγελία - σοκ προχώρησε η φιλοζωική οργάνωση Tierhilfe Korfu e.V, που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και καταγράφονται και σε βίντεο, ασυνείδητοι στην Κέρκυρα πετούν σκυλιά μέσα στο καταφύγιο της φιλοζωικής οργάνωσης.

Όπως επισημαίνεται, οι άγνωστοι παίρνουν τα σκυλιά και τα πετούν από αρκετά μεγάλο ύψος, με μεγάλο κίνδυνο να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Τα πλάνα από τα βίντεο που καταγράφονται στις κάμερες ασφαλείας σοκάρουν, απεικονίζοντας τα σκυλάκια να ακολουθούν ανυποψίαστα τα τρία άτομα, κουνώντας την ουρά τους.

Αμέσως μετά, ωστόσο, τα αρπάζουν και τα πετούν πάνω από την περίφραξη στον χώρο του καταφυγίου.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν πετάξει 21 σκυλιά στο καταφύγιο. Η οργάνωση ζητά τη βοήθεια των πολιτών προκειμένου μέσω του βίντεο να εντοπιστούν τα άτομα καθώς η απαράδεκτη ενέργειά τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο καταφύγιο.

