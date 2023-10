Πολιτισμός

Μαίρη Χρονοπούλου: Το πάρτι για το “τελευταίο αντίο”

Ο καλός της φίλος Θωμάς Χούντας αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" πώς ήθελε η Μαίρη Χρονοπούλου να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι της.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023, βυθίζοντας στην θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο.

Μία εβδομάδα αργότερα, οι φίλοι της θα την αποχαιρετήσουν στο σπίτι όπου διέμενε στην Παιανία, ενώ θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποτέφρωσης στην Ριτσώνα.

Ο καλός της φίλος, Θωμάς Χούντας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και αποκάλυψε την πώς ήθελε η ντίβα του ελληνικού κινατογράφου να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι της.

«Η Μαίρη ήθελε να μείνει στο σπίτι με το φέρετρο 7 μέρες με ξηρό πάγο. Αυτό δεν θα συμβεί βεβαίως γιατί έτσι κι αλλιώς οι 7 μέρες έχουν παρέλθει, που είναι ήδη στο ψυγείο του νοσοκομείου. Οπότε θα την έχουμε λίγες ώρες κοντά μας. Πίστευε σε κάποια δικά της συμβάντα, ότι η μία μέρα σημαίνει αυτό, η δεύτερη αυτό… οπότε δεν ήθελε να καεί πριν την έβδομη μέρα.

Η Μαίρη Χρονοπούλου όταν έλεγε ένα μεγάλο πάρτι, ουσιαστικά το εννοούσε. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο γιατί κανείς δεν έχει τη διάθεση και την όρεξη να χορέψει, ούτε για αστείο. Ήθελε να είναι στο φέρετρό της χωρίς λουλούδια και να μας βλέπει από ψηλά με ένα ποτήρι κρασί. Ίσως βάλουμε σε χαμηλό ήχο κάποια τραγούδια δικά της μόνο, για να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανυκτικό όλο αυτό.

Μας έλεγε «μην τολμήσετε να φορέσετε μαύρα, θα σας καταραστώ από εκεί που θα είμαι». Ήθελε ανοιχτόχρωμα ρούχα".

