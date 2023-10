Life

Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία επιθυμία της σπουδαίας ηθοποιού

Η τελευταία επιθυμίαςτης Μαίρης Χρονοπούλου πριν την αποτέφρωσή της. Τι είχε ζητήσει από τη φίλη της Ευανθία Ρεμπούτσικα.

Από την ζωή έφυγε το μεσημέρι της Παρασκευής η Μαίρη Χρονοπούλου σε ηλικία 90 ετών "βυθίζοντας" στην θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.

Η ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες διασωληνομένη, σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πτώση στα σκαλιά του σπιτιού της.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έναν περίπου χρόνο πριν φύγει από την ζωή είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να καεί μετά τον θάνατό της και όχι να θαφτεί.

Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό «Λοιπόν», είχε ζητήσει και την τελευταία της επιθυμία πριν αποτεφρωθεί.

«Έρχεται το τέλος μου. Αυτά τα έχω οργανώσει όλα. Πιστεύω αιρετικά. Εμένα δεν θα με πάνε στην εκκλησία να ακούσω εκείνες τις φρικτές λέξεις. Ο δικός μου πνευματικός θα πει τις προσευχές που λέω κάθε βράδυ κι όσα έχω διαλέξει και μετά θα με κάψουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχω την πιο πλούσια κηδεία του κόσμου. Ζήτησα από την αγαπημένη μου φίλη Ευανθία Ρεμπούτσικα μία χάρη, να μου γράψει ένα μικρό ρέκβιεμ μουσικό. Θα έρθει στην Ριτσώνα και με το υπέροχο κόκκινο βιολί της θα μου παίξει αυτό το κομμάτι πριν από την καύση. Αισθάνομαι αυτοκράτειρα με αυτό και μου αρέσει» είχε πει η Μαίρη Χρονοπούλου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ευανθία Ρεμπούτσικα ήταν εκείνη που συνάντησε την Μαίρη Χρονοπούλου μια ημέρα πριν το ατύχημα που είχε.

