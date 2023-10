Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Τέλος η αλλαγή παρόχου με χρέη - Κόβονται οι επιδοτήσεις στο ρεύμα

“Οριζόντιες επιδοτήσεις γιοκ”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι είπε για τα νέα τιμολόγια.

Τελειώνουν, μέχρι το τέλος του έτους, οι πολιτικές των οριζόντιων επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, την ώρα που εντός των επόμενων εβδιμάδων αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα για το σχεδιασμό της λιανικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Στουντιο με θέα” ο Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέλαβε ότι, το πλαίσιο με τις οριζόντιες επιδοτήσεις έχει ημερομηνία λήξης και θα αντικατασταθεί από ένα πιο στοχευμένο τρόπο ενισχύσεων, “Επιδοτήσεις γιοκ” είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι εάν και πάλι οι τιμές ξεφύγουν υπάρχει η πάγια δέσμευση της κυβέρνησης για παρέμβαση, με στόχο οι καταναλωτές να προστατεύονται και να μην πληρώνουν “φουσκωμένες” τιμές ανά κιλοβατώρα, όπως συμβαίνει τώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, πιθανότατα, μέσα στο μήνα θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο “ενεργειακό” πακέτο, όπου ο ένας βασικός πυλώνας που θα αφορά τους ευάλωτους πολίτες και το άλλο το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Παράλληλα, θα υπάρξει μέριμνα για τους πολύτεκνους, που, όμως, όπως είπε δεν αντιμετωπίζονται ως ευάλωτοι.

“Θα παρέμβουμε με στόχο τους στρατηγικους κακοπληρωτες κια όχι τους ξεχασιάρηδες” είπε ο κ Σκυλακάκης. “Είναι διαφορετικό εάν ξεχάσεις ένα λογαριασμό και διαφορετικο ένα το κάνει κάποιος τακτικά” τόνισε ο κ. Σκυλακάκης, που προσδιόρισε ότι οι εν λόγω μπαταχτσήδες ανέρχονται σε έναν αριθμό “κάποιων χιλιάδων”. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπόθεση των εταιρειών προμήθειας είναι η είσπραξη των χρεών που έχουν συσσωρεύσει οι “κοκκινοι” οφειλέτες.

Η ρήτρα

Σε σχέση με τη νέα μορφή των τιμολογίων, όπως τα παρουσίασε η Ρυθμιστική Αρχή, ο κ. Σκυάκάκης ανέφερε ότι οι καταναλωτές είναι εκείνοι που θα επιλέξουν στα τιμολόγια, εάν θα έχουν κάποια ρήτρα ή όχι, σημειώνοντας ότι μια συντηρητική κίνηση είναι για τον καταναλωτή να επιλέξει ένα τιμολόγιο με προαναγγελία της τιμής.

Σημειώνεται ότι τέτοια, πέρα από τα σταθερά, που όμως, έχου υψηλές τιμές, είναι τα κυμαινόμενα τιμολόγια που επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.

Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων υποδιαιρείται σε:

Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex-ante. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία: (α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης, (β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex post. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία όπως και στην προηγούμενη περίπτωση προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς είτε από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

