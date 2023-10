Κόσμος

Παλαιστίνη - Αμπάς: Οι ενέργειες της Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι ενέργειες και οι πολιτικές της οργάνωσης Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, και απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωση των «πολιτών, φυλακισμένων και κρατουμένων και των δύο πλευρών».

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμπάς δήλωσε επίσης ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) είναι «ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με το WAFA.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ καλεί τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους «αμάχους ομήρους»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους κάλεσε χθες Κυριακή τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ισραηλινούς «αμάχους ομήρους», δηλώνοντας ταυτόχρονα «πολύ ανήσυχος» για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που πλήττουν «παλαιστίνιους αμάχους» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο ΠΟΥ απευθύνει έκκληση στη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους αμάχους ομήρους», είπε ο κ. Τέντρος, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ «αδικαιολόγητες», «φρικιαστικές», «βάρβαρες» και «καταδικαστέες».

Πρόσθεσε πως είναι «πολύ ανήσυχος για τις ισραηλινές επιθέσεις που πλήττουν παλαιστινίους αμάχους». «Αθώοι άμαχοι και παιδιά πληρώνουν το τίμημα», ανέφερε από τη Μανίλα.

Ο ΠΟΥ «συνεχίζει να καλεί το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των αμάχων και των υποδομών υγείας», ανέφερε.

Έναυσμα του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς, με χιλιάδες νεκρούς στις δυο πλευρές μέσα σε μια εβδομάδα, ήταν η αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 7η Οκτωβρίου.

Αντιμέτωποι με ασταμάτητους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας και τη διαταγή του ισραηλινού στρατού να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα (έκτασης 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων), πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν, από το σύνολο των 2,4 εκατ. κατοίκων του, κατά τον ΟΗΕ.

Το να διατάσσεται «1,1 εκατ. άνθρωποι να πάνε από τον βορρά στον νότο σε τόσο βραχύ χρονικό διάστημα θα προκαλέσει ανθρωπιστική τραγωδία», τόνισε ακόμα ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Τουλάχιστον 155 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς των αρχών του Ισραήλ, που ανακοίνωσαν ότι ο στρατός βρήκε στις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα «πτώματα» ομήρων. Η Χαμάς ανέφερε πως 22 όμηροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.