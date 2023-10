Αθλητικά

UEFA – ΑΕΚ: Τιμωρία για το παιχνίδι με τον Άγιαξ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση τιμωρήθηκε με τσουχτερό πρόστιμο για τα όσα συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Προειδοποίηση και για κλείσιμο του πετάλου των οργανωμένων οπαδών.

-

Βαρύς ο πέλεκυς για την ΑΕΚ, καθώς η UEFA γνωστοποίησε την τιμωρία της για τα όσα συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφεια στο παιχνίδι με τον Άγιαξ για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Συγκεκριμένα, η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 82.000 ευρώ στην Ένωση, το οποίο έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων στα προηγούμενα ευρωπαϊκά ματς, με το συνολικό αριθμό να είναι πλέον εξαψήφιος.

Το μεγαλύτερο μέρος και του νέου προστίμου αφορά τα λέιζερ και τους διαδρόμους που είναι γεμάτοι από κόσμο, με τα πρόστιμα να διπλασιάζονται επειδή οι παραβάσεις είναι επαναλαμβανόμενες. Μάλιστα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος και για κλείσιμο του πετάλου των οργανωμένων οπαδών στην «OPAP Arena», εφόσον συνεχιστούν τα εν λόγω φαινόμενα.

Επίσης, το πρόστιμο έχει να κάνει και με τα αντικείμενα που έπεσαν στους πανηγυρισμούς των παικτών του Άγιαξ στο γκολ που σημείωσαν, αλλά και για κάποια επεισόδια μικρής έκτασης έξω από το γήπεδο κατά την διάρκεια της άφιξης των φιλοξενούμενων οπαδών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Κρατούσε “φυλακισμένη”, βίαζε και εξέδιδε γυναίκα που γνώρισε στο ίντερνετ

Μαίρη Χρονοπούλου: Το θρίλερ με την τέφρα της και η χειρόγραφη επιστολή της (βίντεο)

Πάτρα: Κλείδωσε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και πήγε σε μπαρ να διασκεδάσει