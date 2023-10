Κοινωνία

Μενίδι: Συλλήψεις για την επίθεση σε αστυνομικούς

Στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ενώ προκλήθηκαν και ζημίες σε αστυνομικό όχημα.

Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκαν στην περιοχή των Αχαρνών αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κιλελέρ, περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε αστυνομικό όχημα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 4 κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Ρομά ηλικίας 26, 46 και 43 ετών για παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

