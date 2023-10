Πολιτική

Μέση Ανατολή: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Τετάρτης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. O πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για αποκλιμάκωση και τερματισμό της βίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακιστέος ο θείος του παιδιού

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)