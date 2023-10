ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα: Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των καλόγερων

Η ταινία του Τζέιμς Μποντ στην Ελλάδα και ο ξεσηκωμός τον μοναχών που έλαβε δικαστική μορφή.

Καλόγεροι οχυρώνονται στα μοναστήρια τους, κλείνουν τις πόρτες και τα παράθυρα, ανεμίζουν τις γεννειάδες τους και φωνάζουν «Θα σας κάψουμε τα σκηνικά».

Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα που αντίκρισε ο Ρότζερ Μουρ όταν κατέφθασε ως Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα. Καλόγεροι που έμεναν στα μοναστήρια των Μετεώρων εξέφρασαν με τον πιο έντονο τρόπο την αντίθεση τους για τα γυρίσματα της ψυχροπολεμικής ταινίας «Για τα μάτια σου μόνο«.

Δήλωναν αντίθετοι με τη βία που προβάλλεται στις ταινίες του Τζέιμις Μποντ και έτσι έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της ταινίας.

Οι παραγωγοί της ταινίας διάλεξαν την Ελλάδα ως επίκεντρο της εξέλιξης του σεναρίου. Το συνεργείο ξεκίνησε τα γυρίσματα το 1980 από την Κέρκυρα. Εκεί οι κάτοικοι του νησιού υποδέχτηκαν θερμά όσους συμμετείχαν στην παραγωγή της ταινίας.

Όταν όμως τον Οκτώβριο του 1980 ο Τζέιμς Μποντ και οι συνεργάτες του βρέθηκαν στα Μετέωρα για τη συνέχεια των γυρισμάτων, είχαν να αντιμετωπίσουν τις κατάρες τεσσάρων καλόγερων που εναντιώθηκαν στην ταινία. Οι ασκητές οχυρώθηκαν στα μοναστήρια και απειλούσαν ότι θα κάψουν ζωντανό τον πράκτορα. Αφού κλείστηκαν στα μοναστήρια, απαγόρευσαν την είσοδο σε οποιονδήποτε προσπαθούσε να τους προσεγγίσει. Δεν επέτρεπαν την πρόσβαση ούτε σε εκατοντάδες τουρίστες που κατέφθαναν στα Μετέωρα για να επισκεφθούν τα μοναστήρια. Ο χρόνος κυλούσε και η παραγωγή της ταινίας έπρεπε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα της. Εξαιτίας των εμποδίων που δημιουργούσαν οι μοναχοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν σκηνικά με ένα ομοίωμα μοναστηριού.

Οι καλόγεροι εναντιώθηκαν ακόμα και σε αυτή την πρόταση απειλώντας να κάψουν το σκηνικό μετεωρίτη που είχαν εγκαταστήσει οι κινηματογραφιστές. Επέμεναν ότι είναι «κύριοι όλων των- μεταξύ ουρανού και γης -μετεώρων», παρότι υπήρχε δικαστική απόφαση που όριζε ότι «η ιδιοκτησία και η κυριότητα της μονής φτάνει ως το σκαλοπάτι της».

Δεν εμπόδιζαν τα γυρίσματα μόνο στους χώρους των μοναστηριών αλλά και στα Μετέωρα. Αφού απέτυχαν, μετά την παρέμβαση της Χωροφυλακής κάλυψαν τα παράθυρα με λάβαρα κίτρινα με δικέφαλους, ενώ παράλληλα άπλωναν την μπουγάδα με τα εσώρουχα τους για να μην περάσει καμία σκηνή μοναστικής ζωής στην ταινία.

Οι απειλές και ο ξεσηκωμός των μοναχών έλαβαν δικαστική μορφή. Η μηνυτήρια αναφορά του μητροπολίτη κ. Σεβαστιανού ζητούσε την διακοπή των γυρισμάτων γιατί προσέβαλαν την ιερότητα του χώρου. Οι μοναχοί θεωρούσαν αδύνατον να επιτρέψουν να εισέλθουν οι κάμερες στα μοναστήρια. Στην προσπάθεια βρήκαν συμμέτοχους λίγους πολίτες της περιοχής. Έτσι κάλυψαν με πλαστικό και σεντόνια τις οροφές των κτιρίων για να αποτρέψουν την καταγραφή από τις κάμερες των εσωτερικών χώρων των μοναστηρίων. Οι περισσότεροι κάτοικοι των Μετεώρων πήραν το μέρος της παραγωγής. Αντιλήφθηκαν το συμφέρον για την περιοχή, την αναγνωρισιμότητα και τα κέρδη που μπορούσαν και οι ίδιοι να έχουν.

Οι κάτοικοι του Καστρακίου και άλλων κοινοτήτων της περιοχής συνειδητοποίησαν πόσα εκατομμύρια δρχ. μπορούσαν να αφήσουν 240 άνθρωποι σε 45 μέρες διαμονής στα Μετέωρα και γι’ αυτό οργάνωσαν συλλαλητήριο στην Καλαμπάκα. Αποδοκίμασαν την στάση των μοναχών και προειδοποίησαν ότι θα καταλάβουν τα μοναστήρια αν δεν αποσύρουν οι καλόγεροι την άρνηση τους.

Η εμμονή με τον Τζέιμς Μποντ Τρεις μήνες πριν από τα γυρίσματα του Τζέιμς Μποντ στα Μετέωρα είχαν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα της κωμικής ταινίας ο «Πράκτορας μας στην Ελλάδα» με την Αννί Ζιραρντό. Στην ταινία ένας ηθοποιός υποδύεται τον μοναχό ο οποίος συνομιλεί ερωτικά με τη Γαλλίδα πρωταγωνίστρια μέσα στο χώρο μοναστηριού στα Μετέωρα. Στην περίπτωση αυτή οι μοναχοί δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Στα ίδια μοναστήρια είχαν γυριστεί σκηνές με άφθονο αίμα και φονικές μάχες για την ταινία Καβαλάρηδες των ουρανών. Οι μοναχοί στα Μετέωρα δεν προέβαλαν ούτε τότε αντίρρηση. Δεν έθεσαν ηθικά διλήμματα και αποδέχτηκαν κάθε πρόσβαση στο γνωστό «καλάθι» των Μετεώρων. Η παραγωγή της ταινίας είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το μοναστήρι του Αγίου Βαρλαάμ και να το μετατρέψει καταφύγιο του «κακού» Κριστάτου.

Παρ’ όλες τις επεμβάσεις και τις μηνύσεις η ταινία ολοκληρώθηκε και αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Η σκηνή αναρρίχησης γυρίστηκε κανονικά και μάλιστα προσφέρει δέκα λεπτά εξοντωτικής αγωνίας στο κοινό....

