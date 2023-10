Πολιτική

Γιάννης Καλλιάνος: Έβλεπε live τη διάρρηξη στο σπίτι του (βίντεο)

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάρτησε ο ίδιος βίντεο από κάμερα ασφαλείας με τα 15 λεπτά που έμεινε ο δράστης σπίτι του

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Γιάννης Καλλιάνος, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο κύριος Καλλιάνος, χθες το βράδυ στις 20:40 ένας 20χρονος αλλοδαπός μπήκε στο σπίτι του και τα «πήρε όλα».

«Ψυχολογικός βιασμός λέγετε αυτό», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος στη λεζάντα της ανάρτησής του και ευχαριστεί την ΕΛ.ΑΣ για τη δουλεία που έκανε εκφράζοντας την ελπίδα του να βρεθεί ο δράστης.

