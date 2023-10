Κόσμος

BBC: Η Χαμάς συζητά απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει. Ο IDF ανακοίνωσε ότι η πλειονότητα των ομήρων είναι ζωντανοί

Την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες για την απελευθέρωση πολλών από τους 200 περίπου ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, η Χαμάς προσφέρθηκε την Παρασκευή να απελευθερώσει ορισμένους, με αντάλλαγμα την άμεση κατάπαυση του πυρός αναφέρει το BBC.

Το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνήσει να έρθει σε τέτοιο διακανονισμό με τη Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε από πλευράς του ότι η πλειονότητα των ομήρων είναι ζωντανοί. Πάνω από 20 από τους ομήρους είναι κάτω των 18 ετών, ενώ 10 με 20 από αυτούς είναι άνω των 60 ετών, αναφέρει το CNN.

Ο IDF εκτιμά ότι ο αριθμός των αγνοουμένων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ανθρώπων, ενώ ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, δήλωσε σε βίντεο τη Δευτέρα ότι ο αριθμός ήταν τουλάχιστον 250.

Ο Αμπού Ομπάιντα είπε ότι οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ κρατούν περίπου 200 ομήρους, ενώ οι υπόλοιποι κρατούνται από άλλους «μαχητικούς σχηματισμούς» στη Γάζα. Το στέλεχος της Χαμάς υποστήριξε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ομήρων «λόγω των συνεχών ισραηλινών βομβαρδισμών».

