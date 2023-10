Οικονομία

Κασσελάκης για S&P: Πρέπει να ανέβει κοινωνική βαθμίδα ο ελληνικός λαός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως σχολίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα μετά από πολλά χρόνια κρίσης.

-

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε με ανάρτησή του στα social media την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's στο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας, τονίζοντας πως «ο ελληνικός λαός πρέπει να ανέβει κοινωνική βαθμίδα».

«Η επενδυτική βαθμίδα στηρίζεται στα πήλινα πόδια μίας Υγείας που καταρρέει, μίας Παιδείας που υπολειτουργεί, δημόσιων υποδομών που διαλύονται, εργασιακών δικαιωμάτων που καταπατούνται, πραγματικού εισοδήματος που μειώνεται.

Τους μήνες που έρχονται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει τον βηματισμό του -ήδη ακούει και καταγράφει τα «θέλω» της κοινωνίας- και, με τη ριζική στελεχιακή του ανανέωση, θα αποτελέσει την προοδευτική πρόταση αυτοδύναμης διακυβέρνησης.

Αντί για τεχνητούς πανηγυρισμούς από τις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης σε κάθε τομέα, η δική μας επιλογή είναι: Να ανέβει ο ελληνικός λαός Κοινωνική Βαθμίδα.

Να ανέβει ο κρατικός μηχανισμός βαθμίδα. Να ανέβουν η Υγεία, η Παιδεία, η Δικαιοσύνη, η Διαφάνεια βαθμίδα. Να ανέβει το βιωτικό μας επίπεδο βαθμίδα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επενδυτική βαθμίδα που μας έδωσε η Standard & Poor's θα διαφημιστεί ως «πολυπόθητη» από την κυβερνητική προπαγάνδα. Πολυπόθητη για ποιον όμως, όταν πατάει πάνω στη φτωχοποίηση των πολιτών;



Η επενδυτική βαθμίδα στηρίζεται στα πήλινα πόδια μίας Υγείας που καταρρέει, μίας…

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 20, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ - Μπάιντεν: “Παρανόηση” η προτροπή για καθυστέρηση στην χερσαία επιχείρηση

Συντάξεις Νοεμβρίου: Οι νέες ημερομηνίες καταβολής

Γαλλία: Νεκροί κατασκηνωτές από κεραυνό