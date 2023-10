Ισραήλ: Ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα μέσω της Ράφα (εικόνες)

Ξεκίνησαν να φθάνουν στους άμαχους που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, που έφθασαν στην περιοχή από την Αίγυπτο, μέσω του περάσματος στην Ράφα.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν σήμερα να διασχίζουν το πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσαν πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και αξιωματούχος της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

????????Footage from the Rafah checkpoint on the Egyptian border with the Gaza Strip that was opened to deliver humanitarian aid to residents of the enclave published by Al-Quahera al-Ihbariya TV channel.#Rafah_Crossing #Gaza #Egypt #Israel #AidForGaza #HumanitarianAid pic.twitter.com/xqZTN1XBqa