Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: ΔΕΠΥ, απώλεια βάρους και ανάπλαση προσώπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

Θεραπείες βιοδιέγερσης: Το νέο διεθνές trend για ανάπλαση προσώπου.

Τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ανάλογα με την ηλικία.

Πώς βοηθούν τα αμύγδαλα στην απώλεια βάρους;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Η διαδικασία της κολονοσκόπησης σε σκύλους και γάτες.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και σε όποιον αρέσει

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη με μολότοφ και καμμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Ηλεία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και προκάλεσαν ζημιές (εικόνες)