Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη με μολότοφ και καμμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η περιοχή. Ομάδα 100 ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ, πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς. Ζημιές σε αυτοκίνητα. Τραυματίστηκε αστυνομικός.

Επεισόδια σημειώθηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, ανάμεσα σε περίπου 100 κουκουλοφόρους και άντρες των ΜΑΤ.

Όλα ξεκίνησαν, όταν οι κουκουλοφόροι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη και στην οδό Ούλωφ Πάλμε επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, πετώντας μολότοφ, πέτρες και ξύλα.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα, που τυλίχθηκαν στις φλόγες, καθώς και στον εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεις.

