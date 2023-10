Κοινωνία

Κυψέλη: Σύλληψη ανήλικου με καλάσνικοφ (εικόνες)

Ο 17χρονος αλλοδαπός, μαζί με μια 33χρονη, κινούνταν πεζή, και προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Βαριά οπλισμένος αποδείχθηκε ότι ήταν ο ανήλικος ο οποίος σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών στην περιοχή της Κυψέλης, διαπιστώθηκε ότι στο σακίδιό του είχε ένα καλάσνικοφ, γεμιστήρες και φυσίγγια.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ομάδας ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν τον 17χρονο αλλοδαπό και την 33χρονη Ελληνίδα, να κινούνται πεζή σε δρόμο της Κυψέλης χθες το μεσημέρι, μεταφέροντας σάκο.

Άμεσα τους κάλεσαν σε έλεγχο με τον ανήλικο να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις και να τρέπεται σε φυγή, έως την ακινητοποίηση του σε κοντινή απόσταση .

Εντός του σάκου βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 3 γεμιστήρες και 140 φυσίγγια.

Ακολούθως οι ελεγχόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονης ημεδαπής και 17χρονου αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

