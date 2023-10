Πολιτική

Κασσελάκης: Αυτοί που διαφωνούν δεν συμπαθούν το βιωματικό μου προφίλ - Ας ξεκομπλαριστούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΑΝΤ1 σχετικά με την εκμευτάλλευση της υπερέκθεσης του και την εσωτερική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ.

-

Του Θανάση Τσίτσα

Νέα πυρά εξαπέλυσε o Στέφανος Κασσελάκης προς τους διαφωνούντες εντός του ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τους να «ξεκομπλαριστούν» αφού το βιωματικό του προφίλ είναι η πραγματική τους διαφωνία και όχι οι πολιτικές του θέσεις ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι «σιχαίνεται και βαριέται την υπερέκθεση» του ιδίου και του συζύγου του.

Αμέσως μετά την συνέντευξη του στο ομογενειακό ραδιόφωνο Cosmos FM όπου επιχειρηματολόγησε για την επίμαχη αρθρογραφία του στο παρελθόν σε πολιτικοικονομικά ζητήματα της χώρας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ολοκληρώνοντας τις διήμερες επσαφές στην Νέα Υόρκη απάντησε σε ερωτήσεις του ΑΝΤ1 σχετικά με την εκμευτάλλευση της υπερέκθεσης του και την εσωτερική αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ.

Θεωρείτε ότι η υπερέκθεση της προσωπικής σας ζωής επισκιάζει το πολιτικό σας λόγο καθώς αρκετοί θεωρούν ότι συμπεριφερέστε ως influencer και όχι ώς πολιτικό πρόσωπο.

«Σιχαίνομαι τη υπερέκθεση της προσωπικής μου ζωή.Την έχω σκυλοβαρεθεί και εγώ και ο Τάιλερ. Μας κυνηγάνε λες και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν.Τους λέω κάθε φορά που μας κυνηγούν : Ρε παιδιά, θα κάνετε καμμιά δωρέα στην Θεσσαλία; Σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την υπερέκθεση, δεν είναι η επιλογή μου.Προφανώς είμαστε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα.Να ξέρετε όμως ότι καρδιά μας ανήκει στην σωστή μεριά της Ιστορίας.Και θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, τον τόπο μου. Ο Τάιλερ έχει υιοθετήσει τον τόπο μου.Αρα συνεπώς είναι και τόπος μας.

Με τον Τάιλερ έχουμε πάει στον Ευγγελισμό μαζί.Είδε τους νοσηλευτές από τις ΜΕΘ, είδε τις αναλογίες νοσηλευτών-ασθενών.Άρα ο Τάιλερ το παίρνει προσωπικά και λέει: Tι είναι αυτό το πράγμα; Τι σόι χώρα είναι αυτή;

Στην πανδημία τραβήξαμε δύσκολες στιγμές, εκείνος δηλαδή δούλευε τις νύχτες, τον πήγαινα οδηγώντας στο νοσοκομείο. Εχει εμπειρία. Στην πανδημία, εδώ ήμασταν ( σσ: Νέα Υόρκη) δεν πήγαμε Φλόριντα να περνάμε καλά ή στα Χάμπτονς.Τα σιχάνομαι κιόλας τα Χάμπτονς, αλλά τέλος πάντων.Είναι μια νεόπλουτη ελίτ ανταγωνιστική.

Ειλικρινά έχουμε βαρεθεί αυτή την υπερέκθεση, θέλουμε να προσφέρουμε, έχουμε ιδέες, έχουμε εξαιρετικά στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ και εκτός ΣΥΡΙΖΑ που γίνονται τώρα ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να προσφέρουν σε ένα κόμμα που τους αγκαλιάζει. Γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν θα πάει μπροστά με νοοτροπίες που ανήκουν 20 χρόνια πριν.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μόνο από τις πολλές διακρίσεις που κάνει η ελληνική κοινωνία.Ο φράκτης στον Έβρο που ο πρωθυπουργός έφερε απρόκλητα 31 Μαρτίου 2023 είναι άλλη διάκριση. Οι απόδημοι, δεν θα γυρίσουν στην χώρα μέχρι να αλλάξουν νοοτροπία στη χώρα.Οι νοοτροπίες δεν χρειάζονται νέους ανθρώπους, χρειάζονται νέες νοοτροπίες. Ο Οθωνας Ηλιόπουλος και ο ναύαρχος Αποστολάκης έχουν νέες νοοτροπίες και υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν παλιές νοοτροπίες. Εγώ είμαι ξεκάθαρα με την μεριά της αλλαγής στην Ελλάδα και σε όποιον αρέσει. Κάποιος πρέπει να το προσπαθήσει αλλιώς είμαστε έρμαια των επιλογών του παρελθόντος.Όταν σταματήσουν να ασχολούνται με τη βέρα φοράω θα υπάρξει μια νέα νοοτροπία στην Ελλάδα».

Η Αριστερά είχε πάντα μια παράδοση στις διαφωνίες και στους χοντρούς καβγάδες για τις πολιτικές θέσεις.Μετά την εκλογή σας υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που νιώθει ότι απειλείτε η διαφωνία έτσι όπως εκφράζετε και η καταχώρηση των θέσεων του. Πως το σχολιάζετε;

“Αν η άποψη αυτών που διαφωνούν είναι επί συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων θα καταλάβουν πολύ γρήγορα ότι συμφωνούμε.Σε τι διαφωνούμε; Στον διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, στην δημόσια υγεία, στη αναθεώρηση του στρατεύματος; Aυτοί οι άνθρωποι δεν συμπαθούν το προφίλ μου, το βιωματικό μου προφίλ, αυτό δεν είναι πολιτική πρόταση, αυτό είναι κόμπλεξ. Αρα λοιπόν,ας ξεκομπλαριστούν,τι να πω.Εγω είμαι εδώ για τον κόσμο.Τι δουλεύει για τον κόσμο; Nα μπορέσουμε να σπάσουμε τους μηχανισμούς των συμφερόντων.Από το ρεύμα το οποίο ξεκοκκαλίζει το μέλλον τους, το νούμερο ένα κόστος ηλεκτρισμού στην Ευρώπη.Γιατι η Ελλάδα να έχει πρωτιά σ’αυτό; Oλιγοπώλιο είναι.Μην λέτε για ακρίβεια. Γιατί από εκεί αρχίζουμε.Και πάει μέχρι κάτω μέχρι την Δικαιοσύνη που δεν έχει αποκούμπι ο Ελληνας. Αυτά τα πράγματα που λέω είναι καθαρά αριστερά πράγματα.Η καλύτερη παρακαταθήκη για την σύγχρονη Αριστερά θα είναι να εφαρμόσουμε αυτό το ξεκαθάρισμα στο Κράτος. Να μπορέσει να γίνει σύγχρονη Ευρώπη. Φανταστείτε η δεύτερη φορά Αριστερά να καταφέρει να κάνει αυτό:να κάνει την Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαική χώρα με μείωση των ανισοτήτων. Αυτό θέλω να κάνω.

Αρα και ξεκαθάρισμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ;

Όποιος θέλει να συνεργαστεί στο κομμάτι ξεκάθαρων πολιτικών προτάσεων θα δεί ότι είμαι σύμμαχος του.Οποιος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, επειδή είμαι απόδημος, επειδή είμαι διαφορετικός ή δεν μεγάλωσα με θεωρητικά βιβλία στο μαξιλάρι του αλλά δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα και έτσι έφτιαξα τις απόψεις μου για το που θέλω να είμαι 35 χρονών , δεν πειράζει παιδιά. Εγώ είμαι εδώ για τον κόσμο, αυτός με εξέλεξε σ’αυτόν λογοδοτώ.Και σε όποιον αρέσει».

Ο κ. Κασσελάκης αφού ολοκλήρωσε τις επαφές του στην Νέα Υόρκη θα μεταβεί για προσωπικές του υποθέσεις τις επόμενες ημέρες στο Μαιάμι και αναμένεται να επιστρέφει στην Ελλάδα στα μέσα της εβδομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

F1 - GP ΗΠΑ: Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την 50η νίκη στην καριέρα του (βίντεο)

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές βροχές τη Δευτέρα